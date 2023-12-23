Новый спортивный директор "Спартака", работавший ранее ассистентом тренера в "Браге" и скаутом в "Вальядолиде", "Гранаде" и других клубах, заключил с "красно-белыми" контракт до лета 2025-го года. Согласно данным источника, зарплата Томаша Амарала в "Спартаке" составит 1.5 миллиона евро в год.
"Спартак" после 18-ти туров чемпионата России занимает 5-ю строчку. "Красно-белые" имеют в своем активе 30 очков и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8.
Источник: euro-football
Источник: зарплата Амарала в "Спартаке" - 1 миллион евро
Стало известно, сколько будет получать новый спортдир "Спартака" Амарал в московском клубе.
Фото: официальный сайт "Спартака"