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Источник: зарплата Амарала в "Спартаке" - 1 миллион евро

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Стало известно, сколько будет получать новый спортдир "Спартака" Амарал в московском клубе.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Новый спортивный директор "Спартака", работавший ранее ассистентом тренера в "Браге" и скаутом в "Вальядолиде", "Гранаде" и других клубах, заключил с "красно-белыми" контракт до лета 2025-го года. Согласно данным источника, зарплата Томаша Амарала в "Спартаке" составит 1.5 миллиона евро в год.

"Спартак" после 18-ти туров чемпионата России занимает 5-ю строчку. "Красно-белые" имеют в своем активе 30 очков и отстают от лидирующего "Краснодара" на 8.

Источник: euro-football

Амарал Спартак
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