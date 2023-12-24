Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Лутон Таун
1 - 0 1 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
БёрнлиЗавершен
Ливерпуль
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
1 - 0 1 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
1 - 2 1 2
ЮвентусЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Болонья
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Верона
2 - 0 2 0
КальяриЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен

Агент Кастаньо: контракт с "Краснодаром" ещё не подписан

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Себастьян Оларте, управляющий делами полузащитника "Крус Асуль" Кевина Кастаньо поделился подробностями предстоящего трансфера своего клиента в "Краснодар".
Фото: Imago
Себастьян Оларте, представляющий интересы 23-летнего футболиста "Крус Асуль" Кевина Кастаньо высказался о потенциальном переходе колумбийца в РПЛ.

"Контракт еще не подписан, но мы движемся вперед. Я думаю, что все будет хорошо", - цитирует Оларте источник.

Ранее колумбийского опорника, способного также сыграть на позиции "восьмерки", связывали с "Краснодаром". Согласно СМИ, трансфер Кастаньо обойдется "горожанам" в 7.3 миллиона евро.

Кевин Кастаньо выступает за "Крус Асуль" с лета 2023-го года. За это время он принял участие в 15-ти матчах и отметился одной голевой передачей.

Источник: "Евро-Футбол"

Краснодар Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится