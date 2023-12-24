Себастьян Оларте, представляющий интересы 23-летнего футболиста "Крус Асуль" Кевина Кастаньо высказался о потенциальном переходе колумбийца в РПЛ.
"Контракт еще не подписан, но мы движемся вперед. Я думаю, что все будет хорошо", - цитирует Оларте источник.
Ранее колумбийского опорника, способного также сыграть на позиции "восьмерки", связывали с "Краснодаром". Согласно СМИ, трансфер Кастаньо обойдется "горожанам" в 7.3 миллиона евро.
Кевин Кастаньо выступает за "Крус Асуль" с лета 2023-го года. За это время он принял участие в 15-ти матчах и отметился одной голевой передачей.
Источник: "Евро-Футбол"
Агент Кастаньо: контракт с "Краснодаром" ещё не подписан
Агент Себастьян Оларте, управляющий делами полузащитника "Крус Асуль" Кевина Кастаньо поделился подробностями предстоящего трансфера своего клиента в "Краснодар".
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