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Полузащитник Зорин поедет на первый сбор "Спартака"

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Гендиректор футбольного агентства FM Sports Agency Олег Шигаев, представляющий интересы хавбека "Спартака" Даниила Зорина, поделился информацией касательно будущего игрока.
Фото: Чемпионат.com
"Не хочет ли минское "Динамо" продлить аренду Зорина? Не разговаривали по этому вопросу. Но Даниил возвращается в "Спартак". Я так понимаю, что он поедет на первый сбор с основой. Дальше "Спартак" будет принимать решение", - цитирует Шигаева "РБ Спорт".

Напомним, в ноябре полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин стал чемпионом Белоруссии в составе минского "Динамо", за которое выступал на правах аренды. За белорусский клуб 19-летний хавбек сыграл 11 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами и 2 голевыми ассистами.

Действующий контракт футболиста с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Зорин Спартак
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