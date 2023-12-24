"Не хочет ли минское "Динамо" продлить аренду Зорина? Не разговаривали по этому вопросу. Но Даниил возвращается в "Спартак". Я так понимаю, что он поедет на первый сбор с основой. Дальше "Спартак" будет принимать решение", - цитирует Шигаева "РБ Спорт".
Напомним, в ноябре полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин стал чемпионом Белоруссии в составе минского "Динамо", за которое выступал на правах аренды. За белорусский клуб 19-летний хавбек сыграл 11 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами и 2 голевыми ассистами.
Действующий контракт футболиста с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Полузащитник Зорин поедет на первый сбор "Спартака"
Гендиректор футбольного агентства FM Sports Agency Олег Шигаев, представляющий интересы хавбека "Спартака" Даниила Зорина, поделился информацией касательно будущего игрока.
Фото: Чемпионат.com