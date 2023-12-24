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Metaratings: Амарал прилетит в Москву до конца года для знакомства с инфраструктурой "Спартака"

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В СМИ рассказали, когда новый спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал прибудет в Россию.
Фото: "Фратрия"
Новый спортивный директор "Спартака" португалец Томаш Амарал прилетит в Москву до окончания 2023 года, сообщают СМИ.

По данным источника, это с высокой вероятностью случится после католического Рождества 25 декабря. Сообщается, что в планы Амарала входит ознакомиться с инфраструктурой московского клуба.

Ранее стало известно, что новый спортдиректор "Спартака" Томаш Амарал официально приступит к своим обязанностям с 1 января 2024 года.

Источник: Metaratings.ru

Спартак Амарал
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