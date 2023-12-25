"Уровень РПЛ высокий, это очень тяжёлый чемпионат. Да, несколько сильных иностранцев уехало, но приезжают другие. Я впечатлён стадионами, инфраструктурой, удобствами. Почти все арены новые. Я не знаю про тренировочные базы других команд, но у "Краснодара" она потрясающая", - цитирует Ивича "Чемпионат".
Напомним, что Ивич возглавил "Краснодар" в январе 2023 года. Под руководством сербского специалиста команда дошла до финала Кубка России сезоне 2022/2023, где уступила в серии пенальти московскому ЦСКА. На данный момент "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице петербургского "Зенита" на два очка. Южане заняли третье место в группе Кубка России и сыграют с "Химками" в плей-офф Пути Регионов. До российского клуба Ивич работал в греческом "ПАОКе", израильском "Маккаби Тель-Авив" и английском "Уотфорде". Серб становился чемпионом Израиля, а также обладателем Кубка Греции. В текущем сезоне Ивич дважды признавался тренером месяца в РПЛ: в июле-августе и сентябре.
Ивич - об уровне РПЛ: это очень тяжёлый чемпионат
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич высказался об уровне российского чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"