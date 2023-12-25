По информации источника, "Краснодар" этой зимой планирует усилиться двумя игроками. Как сообщается, руководство клуба уже ведет переговоры с потенциальными новичками. В качестве приобретений рассматриваются центральный хавбек и правый вингер.
Команда Владимира Ивича по итогам первой части сезона РПЛ возглавляет турнирную таблицу. Краснодарцы набрали 38 очков в 20 сыгранных матчах и опережают ближайшего преследователя на два балла.
Источник: "РБ Спорт"
"Краснодар" планирует этой зимой приобрести двух игроков
Состав "Краснодара" в это зимнее трансферное окно могут пополнить сразу два футболиста.
Фото: ФК "Краснодар"