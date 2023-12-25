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"Краснодар" планирует этой зимой приобрести двух игроков

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Состав "Краснодара" в это зимнее трансферное окно могут пополнить сразу два футболиста.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Краснодар" этой зимой планирует усилиться двумя игроками. Как сообщается, руководство клуба уже ведет переговоры с потенциальными новичками. В качестве приобретений рассматриваются центральный хавбек и правый вингер.

Команда Владимира Ивича по итогам первой части сезона РПЛ возглавляет турнирную таблицу. Краснодарцы набрали 38 очков в 20 сыгранных матчах и опережают ближайшего преследователя на два балла.

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар Российские трансферы
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