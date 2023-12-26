"Пауза для "Динамо" очень не вовремя, так как они были на ходу. В последних матчах они показали игру, которая может дать результат. Команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне. В "Динамо" провели хорошую работу на трансферном рынке", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
После 18-ти туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. "Бело-голубые" обыграли петербургский "Зенит" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. Сергей Силкин был главным тренером "Динамо" c 2004 по 2005 год и с 2011 по 2012 год. Последним местом работы специалиста был футбольный клуб "Росич" из любительской лиги.
Силкин - о "Динамо": команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался об игре команды в первой части сезона.
Фото: ФК "Динамо"