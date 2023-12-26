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Агент Саравии подтвердил переход своего клиента в "Ростов"

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Агент Йоуко Гориссен, представляющий интересы уругвайца Родриго Саравии подтвердил переход своего клиента из "Пеньяроля" в "Ростов".
Фото: Global Look Press
"Могу подтвердить, что Саравия переходит в "Ростов". На какой срок будет подписан контракт? Не могу дать вам такой информации", - приводит слова Гориссена "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Ростов" предложил за переход игрока 1,8 млн евро. На данный момент 23-летний полузащитник находится в аренде в аргентинской "Химнасии". В текущем сезоне Саравия провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одним голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро. "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18-ти туров. В Кубке России ростовчане заняли второе место в группе с "Локомотивом", "Уралом" и "Рубином". В первом матче плей-офф турнира команда Валерия Карпина сыграла вничью с московским ЦСКА 1:1.

Ростов Российские трансферы
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