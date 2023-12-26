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Бышовец: "Локомотив" может включиться в чемпионскую гонку

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Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец порассуждал о шансах "железнодорожников" на чемпионство.
Фото: Global Look Press
"Локомотив" может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. "Локомотиву" нужны новые футболисты, чтобы была ротация. Все еще зависит от "Краснодара" и "Зенита", - приводит слова Бышовца "РБ Спорт".

Напомним, что "Локомотив" ушел на зимнюю паузу, занимая четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет семь очков. Второе место в таблице занимает петербургский "Зенит", московское "Динамо" замыкает тройку лидеров. Анатолий Бышовец был главным тренером "Локомотива", "Зенита", "Анжи", сборной России и еще ряда российских клубов. Последним местом работы специалиста была "Кубань", где Анатолий Федорович занимал пост тренера-консультанта.

Локомотив Бышовец Зенит Краснодар
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