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Лещенко: если "Динамо" станет чемпионом, спою для них на стадионе

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Народный артист Лев Лещенко, являющийся поклонником футбольного клуба "Динамо", пообещал "бело-голубым" подарок, если команда завершит сезон на первой строчке.
Фото: "РИА Новости"
"Команда так сплотилась психологически и физически, стала гораздо грамотнее играть. В тактическом плане все движения хорошие. Если "Динамо" станет чемпионом, спою для них на концерте где-нибудь, заеду к ним на базу, спою на стадионе", - цитирует Лещенко источник.

Московское "Динамо" завершило календарный год на 3-м месте в турнирной таблице. После 18-ти туров в активе команды 32 очка. Отставание от "Зенита", расположившегося на втором месте - 4 очка. От возглавляющего гонку "Краснодара" подопечные Лички отстают на 6 очков.

Источник: "Спорт день за днем"

Динамо
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