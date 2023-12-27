"Мы говорим про футболиста сборной Бразилии, который уже получал вызов в основную команду. Он привлёк внимание больших европейских клубов. "Зенит" никого не держит силой. Мы понимаем, что Роберт сейчас не в лучшем состоянии. Но мы не можем просто сказать: “Ты нам не нужен, уходи”. У него очень большой потенциал", - цитирует специалиста источник.
Роберт Ренан перебрался в "Зенит" из "Коринтианса" в январе текущего года. Его контракт с чемпионом России рассчитан до лета 2026-го года. Ранее сообщалось об интересе к Ренану со стороны мадридского "Реала", которому необходимо укрепить центр обороны в зимнее трансферное окно. Также, некоторый интерес к бразильцу проявляют клубы АПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Зенита" - о трансфере Ренана: мы никого не держим силой
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался о возможном трансфере бразильского защитника Ренана в зимнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"