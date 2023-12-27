"Быки" планируют усилить состав перед финальной частью сезона. Первоочередной целью на зимнюю трансферную кампанию, по сообщениям источника, является усиление правого фланга атаки. Сообщается, что первый зимний трансфер может состояться еще до старта первого тренировочного сбора команды.
После 18-ти туров чемпионата России "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице. В активе горожан 38 очков. Главным преследователем "горожан" является "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга отстает на два очка.
Источник: "Евро-футбол"
"Краснодар" может подписать правого вингера зимой
Лидер чемпионата России "Краснодар" определил приоритетную позицию для усиления в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"