Новый спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал прибыл в Москву. В ближайшее время специалист планирует посетить клубный музей и познакомиться с инфраструктурой клуба.
Ранее сообщалось, что зарплата Амарала в "Спартаке" составит 1 миллион евро в год. Контракт Амарала вступает в силу 1-го января следующего года.
Московский "Спартак" в текущем сезоне занимает 5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков.
Источник: "Metaratings.ru"
Новый спортивный директор "Спартака" Амарал прилетел в Москву
Томаш Амарал, подписавший контракт со "Спартаком" прибыл в столицу.
Фото: официальный сайт "Спартака"