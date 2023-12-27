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Новый спортивный директор "Спартака" Амарал прилетел в Москву

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Томаш Амарал, подписавший контракт со "Спартаком" прибыл в столицу.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Новый спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал прибыл в Москву. В ближайшее время специалист планирует посетить клубный музей и познакомиться с инфраструктурой клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата Амарала в "Спартаке" составит 1 миллион евро в год. Контракт Амарала вступает в силу 1-го января следующего года.

Московский "Спартак" в текущем сезоне занимает 5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков.

Источник: "Metaratings.ru"

Спартак Амарал
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