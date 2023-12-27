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Тренер "Зенита": мы идём в приемлемом графике. Прошлый сезон вышел уникальным

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Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра прокомментировал турнирную ситуацию сине-бело-голубых по итогам осенней части текущего сезона.
Фото: ТАСС
- Многие обращают внимание именно на прошлый сезон. Но он вышел уникальным, после первой части сезона у нас было 45 очков. Однако до этого набирали 36, 37, 38… Так что если смотреть в целом, то мы ещё в приемлемом графике, - передаёт слова де Оливейры "Чемпионат".

По результатам осенней части текущего сезона-20203/2024 "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, уступая 2 очка лидирующему "Краснодару". В активе подопечных главного тренера Сергея Семака 36 очков в 18 сыгранных матчах.

Зенит Оливейра
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