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Alkaas: ЦСКА договорился о трансфере Грама

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Московский ЦСКА близок к закрытию сделки по приобретению защитника Алаа Грама из Туниса.
Фото: личный архив Алаа Грама
"Армейцы" достигли предварительного соглашения с клубом "Сфаксьен" о трансфере молодого центрального защитника Алаа Грама. По данным источника, тунисцев устроило предложение ЦСКА в размере 1.6 миллиона евро. Клубам остается согласовать лишь незначительные детали и бонусы от перепродажи игрока.

В текущем сезоне Грам провел 9 матчей в составе "Сфаксьена", в которых трижды отличался забитыми голами. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024-го года.

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