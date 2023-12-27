"Армейцы" достигли предварительного соглашения с клубом "Сфаксьен" о трансфере молодого центрального защитника Алаа Грама. По данным источника, тунисцев устроило предложение ЦСКА в размере 1.6 миллиона евро. Клубам остается согласовать лишь незначительные детали и бонусы от перепродажи игрока.
В текущем сезоне Грам провел 9 матчей в составе "Сфаксьена", в которых трижды отличался забитыми голами. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024-го года.
Alkaas: ЦСКА договорился о трансфере Грама
Московский ЦСКА близок к закрытию сделки по приобретению защитника Алаа Грама из Туниса.
Фото: личный архив Алаа Грама