Московское "Динамо" планирует укрепить оборону перед стартом весенней части сезона. Как сообщает источник, в качестве цели на зимнее трансферное окно клубом выбрано подписание игрока на позицию центрального защитника.
Сейчас в расположении главного тренера "Динамо" Марцела Лички есть пять центральных защитников: Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николос Маричаль, Милан Майсторович и Иван Лепский.
"Динамо" завершило календарный год на третьем месте в РПЛ, возглавляя большую группу преследователей лидирующих "Краснодара" и "Зенита". В активе "бело-голубых" 32 очка в 18-ти матчах.
Источник: "Евро-Футбол"
"Динамо" может купить центрального защитника зимой
Бронзовый призер зимней части сезона "Динамо" планирует усилить центр обороны в ближайшее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Динамо"