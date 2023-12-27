Матчи Скрыть

"Динамо" может купить центрального защитника зимой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бронзовый призер зимней части сезона "Динамо" планирует усилить центр обороны в ближайшее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Московское "Динамо" планирует укрепить оборону перед стартом весенней части сезона. Как сообщает источник, в качестве цели на зимнее трансферное окно клубом выбрано подписание игрока на позицию центрального защитника.

Сейчас в расположении главного тренера "Динамо" Марцела Лички есть пять центральных защитников: Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николос Маричаль, Милан Майсторович и Иван Лепский.

"Динамо" завершило календарный год на третьем месте в РПЛ, возглавляя большую группу преследователей лидирующих "Краснодара" и "Зенита". В активе "бело-голубых" 32 очка в 18-ти матчах.

Источник: "Евро-Футбол"

Динамо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится