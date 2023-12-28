31-летний аргентинский нападающий Адриан Мартинес привлек к себе внимание со стороны клубов РПЛ. Контракт форварда с клубом "Институто" истекает в последний день 2023-го года. И уже известно, что продлевать соглашение стороны не будут.
По сообщению источника, зарплатные ожидания аргентинца составляют 0.9 миллиона евро в год. В текущем сезоне Мартинес принял участие в 41-м матче во всех турнирах. На его счету 18 голов и 4 голевые передачи. За свою карьеру Адриан Мартинес ни разу не играл за пределами Южной Америки, выступая лишь за клубы из Аргентины, Парагвая и Бразилии.
Источник: ""Metaraitings""
Адриан Мартинес из "Институто" может продолжить карьеру в РПЛ
Нападающий аргентинского "Институто" Адриан Мартинес может продолжить карьеру в России.
Фото: fotobaires.com