В зимних межсезонных сборах московского "Динамо" примут участие пять игроков выступающей в дивизионе Б Второй лиги второй команды бело-голубых, сообщают СМИ.
По данным источника, главный тренер москвичей Марцел Личка принял решение взять на тренировочные сборы главной команды 18-летнего центрального защитника Ивана Лепского, 19-летних правого защитника Леона Зайдензаля, левого вингера Ульви Бабаева и нападающего Александра Чупаёва, а также 21-летнего вратаря Илью Купцова.
По итогам осенней части текущего сезона "Динамо" находится на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах.
Источник: "СЭ"
Личка планирует взять на сборы пятерых игроков "Динамо-2"
По информации СМИ, вместе с основой "Динамо" на зимние сборы отправятся пять футболистов из второй команды.
Фото: ФК "Динамо"