ЦСКА планирует определиться с трансфером 22-летнего центрального защитника тунисского "Сфаксьена" Алаа Грама в эти выходные, сообщают СМИ. По данным источника, ключевыми факторами для принятия решения являются трансферная стоимость Грама, перспективы возвращения в строй после травмы центрального защитника красно-синих Игоря Дивеева и прогресс 19-летнего Матвея Лукина.
Сообщается, что сам игрок считает приоритетным вариантом переход в ЦСКА, несмотря на наличие интереса со стороны "Зенита" и клуба Лиги 1, поскольку видит в этом переходе перспективы получать игровое время и расти в уровне.
В текущем сезоне Грам забил 3 гола в 10 матчах за "Сфаксьен" в чемпионате Туниса.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Грам хочет перейти в ЦСКА, решение клуба будет принято на выходных
По данным СМИ, решение руководства ЦСКА по возможному трансферу тунисского защитника Алаа Грама будет принято в ближайшие дни.
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