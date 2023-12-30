Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
ЭвертонНе начат
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
18:00
БёрнлиНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Ноттингем Форест
20:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
14:30
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ЭмполиНе начат
Милан
20:00
СассуолоНе начат
Верона
20:00
СалернитанаНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Агент: Роналдо очень доволен тем, что в "Ростове" на него так рассчитывают

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент вингера "Левски" Роналдо Хулио Сезар Гранха поделился информацией о переходе своего клиента в "Ростов".
Фото: Getty Images
- Переговоры были совсем не простыми, и они еще не до конца проработаны, поскольку мы обговорили поездку в Ростов, чтобы увидеть все своими глазами, а затем подписать контракт. Но мы целый месяц вели переговоры и пришли к соглашению. В переговорах нам помогали два посредника. Я как агент немного опасаюсь и до сих пор боюсь, пока мы с партнером не приехали в Ростов и не дали добро. Однако сам игрок очень доволен тем, что на него так рассчитывают.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ростов" заключит соглашение с правым фланговым нападающим болгарского "Левски" Роналдо на 4,5 года. По некоторой информации стоимость 23-летнего игрока может составить два миллиона евро.

Вингер выступает за команду из Софии с лета прошлого года. Всего на счету Роналдо 12+8 по системе гол плюс пас в 66 играх за Левски. В этом сезоне бразилец принял участие в 25 матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевой ассист. Действующий контракт футболиста с болгарским клубом истекает летом 2025 года.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится