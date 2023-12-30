- Переговоры были совсем не простыми, и они еще не до конца проработаны, поскольку мы обговорили поездку в Ростов, чтобы увидеть все своими глазами, а затем подписать контракт. Но мы целый месяц вели переговоры и пришли к соглашению. В переговорах нам помогали два посредника. Я как агент немного опасаюсь и до сих пор боюсь, пока мы с партнером не приехали в Ростов и не дали добро. Однако сам игрок очень доволен тем, что на него так рассчитывают.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ростов" заключит соглашение с правым фланговым нападающим болгарского "Левски" Роналдо на 4,5 года. По некоторой информации стоимость 23-летнего игрока может составить два миллиона евро.
Вингер выступает за команду из Софии с лета прошлого года. Всего на счету Роналдо 12+8 по системе гол плюс пас в 66 играх за Левски. В этом сезоне бразилец принял участие в 25 матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевой ассист. Действующий контракт футболиста с болгарским клубом истекает летом 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Роналдо очень доволен тем, что в "Ростове" на него так рассчитывают
Агент вингера "Левски" Роналдо Хулио Сезар Гранха поделился информацией о переходе своего клиента в "Ростов".
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