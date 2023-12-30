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Камоцци назвал Абаскаля худшим тренером года в РПЛ

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Советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци назвал Гильермо Абаскаля худшим тренером года в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Лучший тренер РПЛ в этом году Ивич, а худший — Абаскаль. Посмотрите на результаты команд. Они говорят сами за себя", - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что московский "Спартак" занял третье место в чемпионате России в сезоне 2022/2023. После 18-ти туров текущего сезона "красно-белые" идут в таблице пятыми и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Подопечные Абаскаля уступили "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. Испанец возглавил столичный клуб в июне 2022 года.

Спартак Камоцци Абаскаль
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