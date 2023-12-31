Немецкий портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов игроков из стран постсоветского пространства. В рейтинге на 4-м месте оказался трансфер полузащитника сборной России Арсена Захаряна в клуб испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад". Помимо этой сделки, в топ-10 еще два трансфера РПЛ. Переход Олега Рябчука из "Олимпиакоса" в "Спартак" за 6 миллионов евро занял 8-е место. Замкнул десятку исходящий трансфер игрока сборной Казахстана и экс-армейца Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ".
Первое же место занял украинец Михаил Мудрик со своим переходом из "Шахтера" в "Челси" за 70 миллионов евро.
В текущем сезоне в активе Захаряна 18 матчей и 1 голевая передача за баскский клуб во всех турнирах.
Источник: "Transfermarkt"
Transfermarkt: трансфер Захаряна - четвертый по стоимости среди игроков бывшего СССР в 2023-м году
Трансфер Арсена Захаряна из "Динамо" в "Реал Сосьедад" за 13 миллионов евро вошел в топ самых дорогих сделок года среди игроков бывшего СССР.
Фото: Getty Images