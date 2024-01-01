– Мы первые после 18 игр, потому что просто заслуживаем этого. Причина в моих игроках. Они стараются изо всех сил и заслуживают этого. Но не стоит прохлаждаться, ведь до конца сезона еще много игр.
В настоящий момент времени Российская Премьер-Лига стоит на паузе. После 18 туров чемпионата на первом месте пребывает “Краснодар”. Коллектив Владимира Ивича заработал 38 очков. Отметим, что “быки” опережают своего ближайшего конкурента, коим является петербургский “Зенит”, на два балла.
Источник: Ertsports.gr
Ивич: “Краснодар” заслуживает первого места после 18 туров РПЛ
Главный тренер “Краснодара” Владимир Ивич высказался о лидерстве команды в таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"