- Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах, - передаёт слова Андреева Sport24.
19-летний левый вингер "Коло-Коло" Хорди Томпсон является игроком молодёжной сборной Чили. Рост игрока составляет 161 сантиметр, его оценочная стоимость по данным портала Transfermarkt - 800 тысяч евро. В сезоне-2023 Томпсон провёл за "Коло-Коло" 23 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.
В "Оренбурге" рассказали о трансфере 19-летнего чилийского "малыша"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил об оформлении перехода 19-летнего вингера чилийского "Коло-Коло" Хорди Томпсона.
Фото: ФК "Коло-Коло"