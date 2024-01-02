- Трудно подводить итоги прошедшего года для "Спартака", но могли сделать больше, чаще побеждать. Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается. Это нормально, потому что команда строится, но всё будет хорошо, - передаёт слова Мелёшина "Чемпионат".
Московский "Спартак" завершил чемпионат России-2022/2023 на третьем месте, при этом весеннюю часть сезона красно-белые начинали вторыми. По итогам осенней части сезона красно-белые находятся на пятой позиции, набрав в 18 матчах 30 очков.
19-летний нападающий Павел Мелёшин в текущем сезоне провёл 8 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым голом.
Мелёшин: "Спартак" мог в прошедшем году сделать больше, чаще побеждать
Нападающий московского "Спартака" Павел Мелёшин прокомментировал итоги прошедшего 2023 года для своей команды.
Фото: ФК "Спартак"