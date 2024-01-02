Агент Барриоса: Вильмар вернется в расположение "Зенита" в середине января

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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы футболиста "Зенита" Вильмара Барриоса, поделился планами своего клиента на январь.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Вильмар вернется в расположение «Зенита» в середине января", - заявил агент.

Ранее сообщалось, что Барриос может сменить клуб в зимнее трансферное окно. В услугах полузащитника заинтересован аргентинский "Бока Хуниорс".

Колумбийский полузащитник принял участие в 17-ти матчах чемпионата России в текущем сезоне и записал на свой счет две голевые передачи.

Источник: "СЭ"

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