18-летний голкипер ЦСКА Максим Сарраф вызван в сборную Сирии на Кубок Азии

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Вратарь молодежки ЦСКА Максим Сарраф был включен в состав сборной Сирии для участия в Кубке Азии в янавре.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Голкипер ЦСКА Максим Сарраф, являющийся воспитанником московского клуба, включен в заявку национальной сборной Сирии на Кубок Азии, который пройдет в январе 2024-го года в Катаре. На групповой стадии турнира Сирийцы встретятся со сборными Узбекистана, Индии и Австралии.

Напомним, на счету 18-летнего голкипера "армейцев" 5 матчей за молодежные сборные Сирии разных возрастов: до 20-ти лет - 3 игры, до 23-х лет - 2. Вызов в основную сборную Сирии, родившийся в Москве футболист получил впервые.

ЦСКА
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