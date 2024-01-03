– Для меня открытием 2023 года стали ребята из “Урала” — Илья Ишков и Игорь Дмитриев. Они произвели хорошее впечатление в 2023 году.
Напомним, екатеринбургский “Урал” в настоящее время имеет в собственном активе 19 очков. Он занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Московский “Спартак” за 18 туров набрал 30 баллов. Красно-белые идут пятыми.
Источник: “Чемпионат”
Мелешин: открытием 2023 года стали Ишков и Дмитриев
Футболист московского “Спартака” Павел Мелешин ответил на вопрос о том, какие игроки являются открытием 2023 года.
Фото: "Матч ТВ"