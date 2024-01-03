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Фабио Алейшу: в скором времени "Зенит" объявит о трансфере Нино из "Флуминенсе"

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Петербургский "Зенит" в ближайшее время объявит о трансфере Нино.
Фото: Global Look Press
По информации журналиста Фабио Алейшу, в ближайшее время петербургский "Зенит" объявит о трансфере Нино из бразильского "Флуминенсе". Цена перехода составит 6 миллионов евро.

26-летний центральный защитник провел за "Флуминенсе" 55 матчей во всех турнирах и отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Нино является победителем летних олимпийских игр в Токио в 2021 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро. Бразилец дебютировал за сборную Бразилии в ноябре 2023 года.

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