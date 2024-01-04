"Мы почти готовы к подписанию контракта с "Краснодаром". Нужно еще подождать", - приводит слова Оларте Sport24. По информации СМИ, российский клуб заплатит на трансфер игрока 7-8 миллионов евро.
В текущем сезоне Кевин Кастаньо провел за мексиканский "Крус Асуль" 15 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Опорный полузащитник дебютировал за сборную Колумбии в январе прошлого года и провел за национальную команду семь игр. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка.
Агент Кастаньо рассказал о переговорах с "Краснодаром"
Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы Кевина Кастаньо, рассказал о переговорах с "Краснодаром".
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