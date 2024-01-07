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Бабич: "Спартак" отстаёт на восемь очков, но мы не сдаёмся. Наш самый принципиальный соперник - ЦСКА

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Сербский центральный защитник "Спартака" Срджан Бабич высказался о турнирной ситуации в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- "Зенит" доминирует в РПЛ на протяжении многих лет, но итоговый результат мы увидим в мае. "Спартак" пока отстаёт на 8 очков, но мы не сдаёмся. Предстоит провести ещё многое игр и, я думаю, будет интересно до последнего тура. Наш самый принципиальный соперник - ЦСКА. Для болельщиков также имеют большое значение победы над "Локомотивом" или "Динамо", - передаёт слова Бабича сербский портал MaxBet Sport.

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги московский "Спартак" набрал 30 очков в 18 матчах и занимает пятое место с отставанием в 8 очков от лидирующего "Краснодара". Неизменный чемпион России на протяжении пяти последних сезонов петербургский "Зенит" находится на втором месте с 36 очками. ЦСКА, набравший 28 очков, подошёл к зимней паузе на восьмой строчке турнирной таблицы.

Спартак Бабич
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