Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Уиган
23:15
Манчестер ЮнайтедНе начат

Агент Кастаньо – о переходе клиента в “Краснодар”: Кевин мечтает сыграть в Лиге чемпионов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Себастьян Оларте, агент новичка “Краснодара” Кевина Кастаньо, прокомментировал переход своего клиента в стан “быков”.
Фото: AFP
– Мы выбрали “Краснодар” потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. Кастаньо хочет быть ближе к Европе. Он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.

Ранее стало известно о том, что Кевин Кастаньо стал игроком “Краснодара”. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в четыре миллиона евро.

Напомним, российские клубы отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Sport24

Краснодар Кастаньо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится