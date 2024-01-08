– Мы выбрали “Краснодар” потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. Кастаньо хочет быть ближе к Европе. Он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.
Ранее стало известно о том, что Кевин Кастаньо стал игроком “Краснодара”. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в четыре миллиона евро.
Напомним, российские клубы отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: Sport24
Агент Кастаньо – о переходе клиента в “Краснодар”: Кевин мечтает сыграть в Лиге чемпионов
Себастьян Оларте, агент новичка “Краснодара” Кевина Кастаньо, прокомментировал переход своего клиента в стан “быков”.
Фото: AFP