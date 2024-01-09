Роль главного ответственного за работу "Спартака" на трансферном рынке перешла новому спортивному директору "красно-белых" Томашу Амаралу. Абаскаль, в свою очередь, сохранит за собой право на пожелания, но больше не будет оказывать влияния на трансферную политику, - сообщает "Metaratings"
Под руководством Абаскаля московский "Спартак" завершил календарный год на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 30 очков в 18-ти матчах РПЛ. Контракт Гильермо Абаскаля со "Спартаком" рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: Абаскаль утратил влияние на трансферы "Спартака"
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль больше не будет вляить на работу клуба на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"