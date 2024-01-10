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Журналист Globo: делая ставку на бразильцев, "Зенит" следует традиции российского футбола

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Журналист издания Globo Ayано Андре Мотта прокомментировал работу "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"
"Многие клубы России и Украины очень внимательно смотрят на бразильский рынок. Меня это не удивляет, наоборот, это нормально. "Зенит" следует только традиции российского футбола — делать ставки на бразильских игроков", - приводит слова журналиста источник.

В зимнее трансферное окно состав санкт-петербургского "Зенита" уже пополнили трое бразильцев. К полузащитнику Педро, о трансфере которого из "Коринтианса" было объявлено еще летом, присоединились чемпион Бразилии в составе "Палмейраса" Артур и центральный защитник Нино из "Флуминенсе".

Перед стартом весенней части сезона "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице с 36-ю очками в 18-ти матчах. Отставание от "Краснодара", возглавляющего чемпионскую гонку, составляет 2 очка.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Российские трансферы
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