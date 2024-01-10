"Краснодар" и "Пари НН" близки к сделке по трансферу Севикяна? Мне об этом ничего неизвестно. Сегодня игрок летит на сбор с командой. Останется ли он в клубе до лета? Пока у нас нет такого предложения, чтобы его отпустить", - цитирует Кондратова "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Краснодар" близок к осуществлению сделки по переходу игрока "Пари НН" Эдгара Севикяна.
22-летний правый фланговый форвард перешел в "Вари Нижний Новгород" в минувшее летнее трансферное окно из испанского "Леванте" в качестве свободного агента. Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года. Нападающий провел за нижегородцев 24 матча, в которых отметился семью забитыми мячами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.
В "Пари НН" опровергли близость перехода Севикяна в "Краснодар"
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов прокомментировал возможный трансфер вингера Эдгара Севикяна в "Краснодар".
Фото: ФК "Пари НН"