"По скамейке у "Зенита" есть преимущество, плюс уже есть зимние трансферы. У "Краснодара" есть позиции, на которых по одному игроку. Если что?то случится, то вторая часть сезона будет тяжелее складываться для "быков". Но в целом "Краснодар" показывает качественный футбол, игра налажена. Если все будет нормально, то борьба будет идти до последнего тура", - цитирует Хотулева "Матч ТВ".
Хотулев является воспитанником петербургского "Зенита", игрок перебрался в "Оренбург" зимой 2023 года за 435 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провел за клуб девять матчей и отметился одним забитым голом. Напомним, что "Зенит" в зимнее трансферное окно приобрел нападающего "Палмейраса" Артура, центрального защитника "Флуминенсе" Нино и полузащитника "Краснодара" Ахметова. "Быки" же оформили переход полузащитника "Крус Асуля" Кевина Кастаньо. После 18-ти туров команда Сергея Семака отстает от команды Владимира Ивича в турнирной таблице российского чемпионата на два очка.
Игрок "Оренбурга" Хотулев рассказал в чем заключается преимущество "Зенита" над "Краснодаром"
Защитник "Оренбурга" Данила Хотулев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"