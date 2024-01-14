В агентстве, представляющем интересы 24-летнего центрального защитника колумбийской "Америки" Кевина Андраде, подтвердили интерес к футболисту со стороны "Балтики". По сообщениям источника, сделка близка к завершению.
Ранее сообщалось, что клуб планирует арендовать Андраде и включить в сделку право выкупа. В минувшем сезоне защитник провел 17 матчей в чемпионате Колумбии и записал на свой счет 2 голевые передачи. По оценке специализированного портала transfermarkt, трансферная стоимость Андраде составляет 750 тысяч евро.
Источник: "Евро-Футбол"
OF: защитник "Америки" Кевин Андраде близок к переходу в "Балтику"
Агентство Onsidefoot International, клиентом которого является колумбийский защитник Кевин Андраде, подтвердило скорый трансфер футболиста в "Балтику".
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