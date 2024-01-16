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Агент игрока "Эштрелы" Гаспара: интерес ЦСКА и "Балтики" к Гаспару - правда. Мы общались с этими клубами

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Футбольный агент Эдсон Кейрос, представляющий интересы защитника Киалонда Гаспара, рассказал об интересе ЦСКА и "Балтики" к своему клиенту.
Фото: GETTY IMAGES
"Интерес ЦСКА и "Балтики" к Гаспару — правда. Мы общались с этими клубами. Более серьёзный интерес проявляла именно "Балтика". ЦСКА — тоже, но ничего конкретного. С этого момента уже прошло время", - цитирует Кейроса "Чемпионат".

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА интересуется возможностью подписания Гаспара, а "Балтика" сделала "Эштреле" официальное предложение. Гаспар в текущем сезоне провел за "Эштрелу" 17 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального защитника в один миллион евро. Футболист регулярно вызывается в национальную сборную Анголы.

ЦСКА Балтика Гаспар Российские трансферы
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