В одном из видеороликов на официальном YouTube-канале «Локомотива» футболист сборной Армении сообщил, а после подтвердил, что он отдал бы данную награду нападающему «железнодорожников» Артему Дзюбе.
Напомним, что по итогам голосования премию получил Лионель Месси, кроме него в числе фаворитов эксперты выделяли Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Сам Дзюба негативно отреагировал на триумфатора, так как считает данный выбор в голосовании «беспределом».
Тикнизян – о награде "Лучший игрок 2023 года" по версии ФИФА: отдал бы Дзюбе
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался относительно награды «Лучший игрок 2023 года» по версии ФИФА.
Фото: Чемпионат