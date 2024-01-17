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Тикнизян – о награде "Лучший игрок 2023 года" по версии ФИФА: отдал бы Дзюбе

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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался относительно награды «Лучший игрок 2023 года» по версии ФИФА.
Фото: Чемпионат
В одном из видеороликов на официальном YouTube-канале «Локомотива» футболист сборной Армении сообщил, а после подтвердил, что он отдал бы данную награду нападающему «железнодорожников» Артему Дзюбе.

Напомним, что по итогам голосования премию получил Лионель Месси, кроме него в числе фаворитов эксперты выделяли Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Сам Дзюба негативно отреагировал на триумфатора, так как считает данный выбор в голосовании «беспределом».

Месси Тикнизян Дзюба Локомотив
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