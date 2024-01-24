"В прошлом году его обвиняли в нападении на родственника, хотели посадить. И вот в течение какого-то времени появилось новое обвинение. Не знаю, зачем им это нужно, но какая-то цель явно есть. Странно — два преступления, одно другого краше. Будут ли голландцы использовать дело Промеса в качестве русофобской пропаганды? Да, могут. Кто-то действительно может использовать факт нахождения Промеса в России для пропаганды и давления, будто мы скрываем преступника", - сказал Свищев.
32-летний нападающий московского "Спартака" Квинси Промес обвиняется нидерландской прокуратурой в координации деятельности преступной группировки, а также в связях с влиятельными наркоторговцами суринамского происхождения. На родине Промесу может грозить 9 лет тюремного заключения - по сообщениям СМИ, именно такой срок прокуратура запрашивает у суда по делу Промеса.
В прошлом году футболист уже был обвинен в нападении на члена семьи с ножом и приговорен к 18-ти месяцам тюрьмы. На данный момент футболист находится в Эмиратах вместе с командой на тренировочных сборах. Сообщается, что Нидерланды не смогли добиться от властей ОАЭ экстрадиции Промеса.
Контракт футболиста со "Спартаком" действует до лета текущего года. В этом сезоне на счету Промеса 8 голов и столько же передач в составе московского "Спартака".
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Свищев: голландцы могут использовать Промеса для русофобской пропаганды
Депутат государственной думы Дмитрий Свищев поделился предположениями о целях нидерландской прокуратуры, которая обвиняет форварда "Спартака" в контрабанде наркотиков.
Фото: официальный сайт "Спартака"