"Способен ли ЦСКА попасть в тройку? Да, потому что чемпионат России — равный. При хорошей игре "армейцы" могут рассчитывать на высокое место в таблице. Основная работа предстоит на сборах. Главное, чтобы в команде не получали травмы основные футболисты", - поделился экс-армеец.
По итогам 18-ти туров чемпионата России в активе ЦСКА 28 очков. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице и отстает от "Динамо", занимающего 3-ю строчку на 4 очка.
В зимнее трансферное окно состав ЦСКА пополнился лишь одним новичком. Из калининградской "Балтики" перебрался 22-летний нападающий Тамерлан Мусаев. В первом после возобновления чемпионата туре "армейцы" примут на своем поле "Оренбург".
Источник: "РБ Спорт"
Даев: ЦСКА способен попасть в тройку по итогам сезона
Футбольный эксперт Вячеслав Даев оценил шансы ЦСКА перед стартом весенней части чемпионата России.
Фото: официальный сайт ЦСКА