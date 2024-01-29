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Бывший игрок "Спартака" Ирисметов: если результата нет, то зачем держать Абаскаля?

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Бывший форвард «Спартака» Жафар Ирисметов высказался относительно результатов «красно-белых» в нынешнем сезоне.
Фото: "РИА Новости"
По словам экс-нападающего «Спартака» Жафара Ирисметова, последний раз москвичи показывали качественный футбол при Массимо Каррере. Ирисметов добавил, что для «красно-белых» должен быть один результат – чемпионство, и если него нет, то тренера необходимо менять.

«Если результата нет, то зачем держать Абаскаля? «Спартак» не должен быть все время третьим-пятым», - передает слова Ирисметова Metaratings.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет восемь очков.

Спартак Абаскаль
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