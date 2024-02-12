"Хочется работать и показать то, что я умею, на поле. Это будет самой правильной реакцией и решением для "Спартака" и для меня. Чувствую себя самым мотивированным Джикией за последние несколько лет. Это я покажу на поле", - цитирует Джикию "Чемпионат".
В текущем сезоне Георгий Джикия провел за московский клуб девять матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Ранее агент игрока заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение со "Спартаком", если главным тренером останется Гильермо Абаскаль. Текущий контракт Джикии истекает по окончании текущего сезона.
Джикия: чувствую себя самым мотивированным Джикией за последние несколько лет
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своей мотивации.
Фото: ФК "Спартак"