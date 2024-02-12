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Агент: "Спартак" не интересовался ни Андре, ни Андреем

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Агент Карлос Лейте, представляющий интересы бразильских полузащитников Андре из "Флуминенсе" и Андрея из "Куритибы", опроверг слухи об интересе к его клиентам со стороны московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Не было никаких контактов со "Спартаком" по поводу трансфера Андре. Также не было ничего и по поводу Андрея из "Куритибы". Я не говорил, что он интересен "Спартаку", - цитирует Лейте источник.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе "красно-белых" к 22-летнему опорнику "Флуминенсе" Андре и его коллеге по амплуа 25-летнему Андрею из "Куритибы". Transfermarkt оценивает бразильских футболистов в 25 и 2.5 миллиона евро соответственно.

Единственным зимним новичком "Спартака" остается форвард сборной Коста-Рики Манфред Угальде, купленный у нидерландского "Твенте" за 13 миллионов евро. Перед стартом весенней части сезона "Спартак" занимает 5-е место в РПЛ с 30-ю очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.

Источник: "РБ Спорт"

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