По информации источника, руководство "Спартака" имеет шорт-лист из четырех легионеров, которые могут заменить Квинси Промеса в случае непредвиденных обстоятельств. Всего клуб может потратить на замену нападающего 15-18 миллионов евро.
Напомним, что сегодня, 14-го февраля, стало известно о том, что суд Амстердама приговорил нападающего "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Ранее прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Промеса, но попытки не увенчались успехом. В текущем сезоне нападающий провел за "красно-белых" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами.
Источник: Metaratings
Metaratings: у "Спартака" есть шорт-лист иностранных футболистов на замену Промесу при форс-мажоре
Руководство московского "Спартака" имеет шорт-лист легионеров, которые могут заменить Квинси Промеса в случае форс-мажора.
Фото: ФК "Спартак"