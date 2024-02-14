Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
23:00
Реал СосьедадНе начат
Лацио
23:00
БаварияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
21:00
ФиорентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
0 - 2 0 2
Астана1 тайм
Урал
16:30
Нижний НовгородНе начат
Ахмат
18:00
ЕнисейНе начат
Спартак
19:30
КайратНе начат

Metaratings: у "Спартака" есть шорт-лист иностранных футболистов на замену Промесу при форс-мажоре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Руководство московского "Спартака" имеет шорт-лист легионеров, которые могут заменить Квинси Промеса в случае форс-мажора.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, руководство "Спартака" имеет шорт-лист из четырех легионеров, которые могут заменить Квинси Промеса в случае непредвиденных обстоятельств. Всего клуб может потратить на замену нападающего 15-18 миллионов евро.

Напомним, что сегодня, 14-го февраля, стало известно о том, что суд Амстердама приговорил нападающего "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Ранее прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Промеса, но попытки не увенчались успехом. В текущем сезоне нападающий провел за "красно-белых" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами.

Источник: Metaratings

Спартак Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится