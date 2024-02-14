"Есть правовые документы, которые позволяют экстрадировать человека при обращении Нидерландов. Так что по решению генпрокурора России этот запрос может быть удовлетворен. Но Россия оставляет за собой право решать сама. Насколько мне известно, ранее уже были обращения об экстрадиции, и их никто не удовлетворял. И Нидерланды тоже неоднократно отказывали России в экстрадиции. Я думаю, что в связи со сложной ситуацией в мире Россия не выдаст Промеса, и ему опасаться нечего", - заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
Ранее суд в Нидерландах приговорил Квинси Промеса из московского "Спартака" к шести годам тюремного заключения. Футболист был обвинен в создании преступного картеля и контрабанде наркотиков. Сторона игрока уже заявила, что планирует в дальнейшем обжаловать это решение. Руководство "Спартака" также ссылается на то, что приговор пока не является окончательным.
Ранее Квинси Промес обвинялся в нападении с ножом на члена семьи и нанесении вреда здоровью. Промес отсутствовал на тренировочном сборе "Спартака" в ОАЭ в прошлом году, предположительно, опасаясь экстрадиции. В этом году форвард отправился-таки на сбор в ОАЭ вместе с командой.
В первой части сезона на счету Квинси Промеса 6 голов и 6 результативных передач в составе "Спартака" в РПЛ. 32-летний форвард является и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом "красно-белых" в сезоне одновременно. 2-го марта, в первом официальном матче 2024-го года, "Спартак" сыграет в Санкт-петербурге с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: "gazeta.ru"
Адвокат Калинов: Россия может экстрадировать форварда "Спартака" Промеса
Вингер "Спартака" Квинси Промес, осужденный нидерландским судом на 6 лет, может быть выслан из России.
Фото: официальный сайт "Спартака"