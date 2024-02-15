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Угальде: я видел таблицу РПЛ - у "Спартака" есть шансы на титул

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Новичок московского "Спартака" Манфред Угальде предвкушает борьбу за золото перед стартом весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Я видел таблицу РПЛ. Думаю, у нас есть шансы на титул. Да, "Краснодар" далеко, но надо бороться", - цитирует Угальде источник.

"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 18-ти туров. В активе "горожан" 38 очков. Московский "Спартак" располагается на 5-й строчке и отстает от "Краснодара" на 8 очков. На 6 очков "Спартак" отстает от идущего вторым "Зенита", с которым и встретится в первом для себя официальном матче в 2024-м году в рамках 19-го тура.

Манфред Угальде перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из нидерландского "Твенте". Сумма трансфера составила 13+2 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

Угальде Спартак
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