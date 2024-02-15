"Мы с Карпиным тепло расстались. Я поблагодарил его за возможность провести сборы в составе команды. Но мы не обсуждали тему, что я буду играть за "Ростов" в официальных матчах. Чуть-чуть удивился новости о том, что войду в тренерские штабы "Ростова" и сборной России, так как с Карпиным подобного разговора не было. В тренеры мне идти рано, я еще хочу поиграть в футбол", - сказал Глушаков.
Денис Глушаков провел первую часть сезона в составе костромского "Спартака" из Второй лиги. В январе футболист расторг контракт со своим клубом и отправился на тренировочный сбор вместе с "Ростовом" для поддержания формы. В СМИ появлялась информация о готовности "Ростова" предложить Глушакову полноценный контракт.
По словам источников, Денис Глушаков должен был подписать контракт с "Ростовом" до конца сезона, а с лета - войти в тренерский штаб команды. Вместо этого, однако, "Ростов" выложил в своем Telegram прощальный пост, в котором пожелал полузащитнику удачной дальнейшей карьеры. Интерес к Глушакову, как сообщалось ранее, проявляют клубы из чемпионата Казахстана.
Источник: "Матч ТВ"
Глушаков: мы с Карпиным не обсуждали, что я буду играть за "Ростов"
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, что у него не было диалога с Валерием Карпиным о подписании контракта.
Фото: официальный сайт РПЛ