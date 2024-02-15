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Сочнов: Абаскаль темнит, наверное, к "Зениту" что-то готовит

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Экс-футболист "Спартака" Владимир Сочнов поделился ожиданиями от официальных матчей "красно-белых" после победы в Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Нельзя делать выводов по результатам товарищеских матчей. Все еще поменяется не раз. Игра "Спартака" не оставила целостного впечатления. Я не понимаю, где там стартовый состав, в какой футбол они играют. У Абаскаля спросили: у вас есть несколько моделей игры? Он говорит: "Да, есть". А я не понял – что есть, где? Наверное, он просто темнит. Готовит что-то к "Зениту". А что, нам не расскажет", - заявил Сочнов.

Московский "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал победу в Зимнем Кубке РПЛ во время подготовки к весенней части сезона. В последнем матче "красно-белые" разгромили казахстанский "Кайрат". Игра закончилась со счетом 6:0. В чемпионате России после 18-ти туров "Спартак" занимает 5-ю строчку. В активе команды 30 очков, а отставание от "Краснодара", занимающего первое место, составляет 8 очков.

В первом матче после возобновления РПЛ "Спартак" встретится с "Зенитом". Игра пройдет в Санкт-петербурге в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

Источник: "РБ Спорт"

Абаскаль Спартак Зенит
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