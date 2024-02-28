— Не в обиду никому, но Роналдо мне нравится больше всех, потому что мне импонируют атакующие игроки. Сако и Аскалани — тоже хорошие футболисты.
Отметим, что в зимнее трансферное окно ростовчане подписали несколько новых игроков. Состав южан пополнил хавбек Эяд Эль-Аскалани и вингер Роналдо, а также на правах аренды перешел защитник Умар Сако.
Напомним, “Ростов” после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает 10 место в турнирной таблице. В его активе 21 очко.
Источник: “РБ Спорт”
Щетинин – о новичках “Ростова”: не в обиду никому, но Роналдо мне нравится больше всех
Полузащитник “Ростова” Кирилл Щетинин высказался о новичках южан.
Фото: ФК "Ростов"