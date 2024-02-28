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Щетинин – о новичках “Ростова”: не в обиду никому, но Роналдо мне нравится больше всех

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Полузащитник “Ростова” Кирилл Щетинин высказался о новичках южан.
Фото: ФК "Ростов"
— Не в обиду никому, но Роналдо мне нравится больше всех, потому что мне импонируют атакующие игроки. Сако и Аскалани — тоже хорошие футболисты.

Отметим, что в зимнее трансферное окно ростовчане подписали несколько новых игроков. Состав южан пополнил хавбек Эяд Эль-Аскалани и вингер Роналдо, а также на правах аренды перешел защитник Умар Сако.

Напомним, “Ростов” после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает 10 место в турнирной таблице. В его активе 21 очко.

Источник: “РБ Спорт”

Щетинин Ростов Российские трансферы
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